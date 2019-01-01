Давайте без иллюзий

С детства меня удивляло, как отец описывал, почему не может жить иначе. “Понимаешь, чтобы поменять профессию и зарабатывать больше – нужны курсы. Чтобы пойти на курсы – нужны деньги. А у меня их потому и нет, что профессия не та!“ До 32 лет я экономил на еде, отказывал себе в летнем отпуске. “Так многие живут, а что, город маленький, возможностей мало“ – внушали мне. Но если ничего не менять, будет еще хуже.

С “Money-Master” я убедился – зарабатывать хорошие деньги можно и без связей, и без должности в Газпроме. Первый месяц сотрудничества принес мне 55 тысяч рублей .

Дальше – больше. Вместе с ростом опыта рос и мой доход. За 8 месяцев я поднял свой доход до 280 000 рублей в месяц.